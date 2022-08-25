قدم الأمير تركي الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الأمراء والمسؤولين تعازيهم ومواساتهم لأسرة آل خوجة في وفاة عبدالمقصود بن محمد سعيد خوجة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى خارج المملكة.وتمت الصلاة عليه في الحرم المكي الشريف، ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد شقيق فاروق، ووالد كل من: المهندس محمد، وآمال، وإيمان، وفهد، وإيلاف، وتتقبل الأسرة التعازي في منزل خوجة في جدة، واليوم الجمعة ثاني أيام العزاء.