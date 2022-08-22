واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة خوجة في وفاة فقيدهم الأديب عبدالمقصود محمد سعيد خوجة.وأعرب الأمير فهد بن سلطان، عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته، عبر نجل المرحوم المهندس محمد سعيد خوجة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من لدنه الكريم.