استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج، بعد حصولها على شهادة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية، وتحقيقها إنجازاً تعليمياً عبر بحث بعنوان «استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الجامعات السعودية».

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للتعليم، بوضعه في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية السعودية 2030، وتمكين مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية للاستفادة من المنظومة التعليمية وخصوصا الفئات التي لها ظروف خاصة.

من جانبها، عبرت المواطنة رقية عجاج عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه المستمر لكل أبناء وبنات المنطقة لتحقيق الإنجازات.