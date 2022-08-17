استقبل آل الجمجوم و الحازمي التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم خديجة فيصل جمجوم زوجة حازم يوسف الحازمي، التي وافتها المنية أمس الأول (الإثنين)، وصلي عليها بمسجد الجفالي ودفنت في مقبرة أمنا حواء.والفقيدة والدة طلال، ولينة وشقيقة مصعب، وعبدالرحمن، وعبدالله، وسعد، وشقيقاتهم.يذكر أن اليوم (الأربعاء) آخر أيام العزاء بمنزل الدكتور فيصل جمجوم في حي الخالدية بجدة.