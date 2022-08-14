عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس اجتماعه الدوري اليوم في مدينة الرياض برئاسة رئيس الاتحاد يزيد بن فهد الرشيد، وبحضور نائبه الدكتور عبدالله بن محمد الحيدري.

وتطرق المجلس في مستهل الاجتماع إلى ما تقدمت به اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية من طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في «تروجينا» بنيوم، مشيداً بما تمتلكه المملكة من مقومات على مختلف الأصعدة جعلت منها وجهة عالمية لأهم الأحداث العالمية، في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لمختلف القطاعات بشكل عام، وللقطاع الرياضي على وجه الخصوص، ومثمناً جهود رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، للارتقاء برياضة الوطن بمختلف ألعابها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الثاني من العام الحالي، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وخطة النمو المستقبلية، ومناقشة التقرير الفني لمدرب الاتحاد.

واطّلع المجلس على عدد من الاتفاقيات والبرامج والمبادرات المقترحة، وقدم التوصيات اللازمة حيالها تمهيداً لاعتمادها، كما تابع خطة توسيع قاعدة انتشار اللعبة في المملكة، وزيادة عدد الممارسين لها.

يذكر أن اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تلك الكرة، والمسابقة التنافسية الأكثر شهرة لهذه اللعبة هي بطولة لاكروس الدولية.