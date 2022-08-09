فهد المطيري (جدة) fa_mt8@احتفل زكريا عبدالحميد وإخوانه بزواج حفيده المهندس عبدالمحسن إبراهيم زكريا على كريمة مرزوق مبارك المطيري في إحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة في ليلة تبادل فيها الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة وأديت الرقصات الشعبية والفنون واستمتع بها الجميع.وعبر العريس عبدالمحسن، عن فرحته في هذه الليلة المباركة، داعياً الله ان يوفقه وعروسه لبناء حياة كريمة، وقال: الليلة هي ليلة بهجة وسرور لجميع الأقارب والأحباب والأصدقاء والزملاء والمحبين والوجهاء والأعيان والمسؤولين.من جهته، قدم جد العريس زكريا، التهاني والتبريكات للعروسين، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما الزوجية، وقدم والد العريس إبراهيم، الشكر والتقدير لكل من حضر وشاركهم أفراحهم.