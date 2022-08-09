عبّر نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، عن صادق مواساته لوفاة جارالله الحميد ولكافة أفراد أسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، من خلال زيارة قام بها لمنزل الراحل.وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل، أنه بناء على توجيه أمير منطقة حائل تمت تسمية مكتبة النادي باسم الأديب الراحل جارالله الحميد، تقديراً لجهوده، موضحاً أن لفتة أمير المنطقة تأتي امتداداً لوقفاته السابقة مع الراحل، عندما زاره بمنزله ووقع على الكتب التي ألفها جارالله الحميد، وهو تكريم من أمير المنطقة للأدباء والمثقفين.