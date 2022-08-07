غيب الموت ظهر اليوم أمين منطقة المدينة المنورة السابق المهندس عبدالعزيز الحصين إثر وعكة صحية لم تمهله طويلاً، حيث وافته المنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث بالمدينة المنورة الذي أدخل لها نهاية الأسبوع الماضي. فيما تقررت الصلاة علية بعد عصر اليوم بالمسجد النبوي الشريف.



والفقيد الحصين خريج كلية الهندسة الميدانية من جامعة البترول والمعادن بالظهران عام ١٩٧٥، وهو الأمين الثالث للمدينة المنورة، وعمل أميناً لمنطقة المدينة المنورة لـ ٢٦ عاماً بدأها عام ١٤٠٩ هـ، حيث شهدت المدينة المنورة خلال فترة عمله نقلة عملاقة في مختلف الخدمات البلدية، وتنفيذ الطرق، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، فضلاً عن مواكبة التوسع العمراني من خلال اعتماد المخططات وتوزيع المنح، كما شهدت فترته أدوارا غير عادية كانت تقوم بها الأمانة خلال موسمي الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك، وشهدت المدينة المنورة أيضاً إنشاء المرصد الحضري الذي يعد من أهم وأنجح المشاريع التي قامت بها الأمانة بهدف رصد المؤشرات التنموية، وقد حصدت جوائز عالمية في هذه الشأن وطبقت تجربتها في أكثر من ثلاثين دولة.

وكان الفقيد الحصين عمل مديراً لفرع وزارة المواصلات بالمدينة المنورة قبل انتقاله لأمانة المنطقة، وقد أشرف على إنشاء طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جهة أخرى، نعى أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي الفقيد الحصين، مشيراً إلى أن للفقيد إنجازات وبصمات واضحة في تطوير منظومة العمل البلدي بالمدينة المنورة خلال توليه أمانة المنطقة، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة.