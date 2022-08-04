استقبلت أسرة المهيدب التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين في وفاة فقيدتهم لؤلؤة بنت سليمان المديهيم زوجة عبدالقادر المهيدب (رحمهما الله)، التي وافتها المنية وصلي عليها بمسجد الملك فهد بالخبر ودفنت في مقابر الثقبة.والفقيدة والدة كل من: سليمان، وعماد، وعصام، ومريم، وهيفاء، وعواطف، وتماضر.يذكر أن أمس (الأربعاء) كان آخر أيام العزاء بمنزل نجلها عماد في حي الروضة بجدة.