استقبل آل عناني وحمودة المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم مها طارق حمودة، التي وافتها المنية أمس الأول (الأربعاء)، وصلي عليها بالمسجد الحرام، ودفنت في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة والدة هناء عناني، والمهندس فيصل، خالد عناني، وشقيقة كل من محمود، وماهر، ومازن، والدكتورة منى (رحمها الله)، وماوية، ومشيرة، وخالة حسن عناني.يذكر أن اليوم الجمعة ثاني أيام العزاء بمنزل الفقيدة بجدة شمال مول أنا غير.