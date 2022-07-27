المسؤولون والأعيان يُعزون آل العَلاوي في عميدهم.

توافدت جموع من المسؤولين والأعيان والوجهاء والتربويين والقيادات العسكرية والمدنية إلى دار أسرة العَلاوي، لتقديم واجب العزاء في وفاة مصطفى بن صالح أبو ذياب العَلاوي، الذي وافته المنية إثر مرض ألم به لم يمهله طويلاً، وتمت مواراته في مقابر الصالحية عقب الصلاة عليه في جامع القريقري بالحمدانية.والفقيد شقيق كل من محمد وسليمان من منسوبي وزارة الداخلية سابقاً، ووالد كل من: علي المعلم في إحدى مدارس جدة، العميد محمد من منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية سابقاً، عبدالله من منسوبي تعليم العُلا، صالح من منسوبي بلدية أملج، وليد أحد منسوبي إدارة سجون تبوك.وتتقبل أسرة الفقيد التعازي في دارها بحي النزهة، شمال شارع سلطان بن سلمان بجوار مسجد الإحسان، أو على الأرقام 0557623782 أو 0505676803، 0552735551.