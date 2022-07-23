احتفل عائض سعيد آل زابنة بزواجه من كريمة سفر آل مقبل، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد رفيدة، وسط حضور أقارب وأصدقاء العروسين. وشكر والد العريس كل من شاركهم فرحتهم، سائلاً الله أن يكتب للعروسين حياة زوجية سعيدة.