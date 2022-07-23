آل زابنة يحتفلون بزواج عائض الناس السبت 23 يوليو 2022 17:28 خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@ 10 مشاهدة أسرة العروسين متحفية بالعريس عائض. أسرة العروسين متحفية بالعريس عائض. أسرة العروسين متحفية بالعريس عائض. أسرة العروسين متحفية بالعريس عائض. -A +A خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@ احتفل عائض سعيد آل زابنة بزواجه من كريمة سفر آل مقبل، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد رفيدة، وسط حضور أقارب وأصدقاء العروسين. وشكر والد العريس كل من شاركهم فرحتهم، سائلاً الله أن يكتب للعروسين حياة زوجية سعيدة.< Previous PageNext Page >