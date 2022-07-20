احتفل الشاب فيصل بن عبدالله عمر النهدي بزفافه إلى ابنة سالم بن عمر بن عقيل النهدي، أمس، بحضور لفيف من الأقارب والشخصيات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمحبين، في إحدى قاعات الأفراح بجدة.