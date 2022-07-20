فيصل النهدي في القفص الذهبي الناس الأربعاء 20 يوليو 2022 02:56 «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 445 مشاهدة العريس فيصل يتوسط الأهل والمحبين. والد العروس سالم النهدي مع ضيوف الحفل الذي أقيم بجدة. العريس فيصل يتوسط الأهل والمحبين. والد العروس سالم النهدي مع ضيوف الحفل الذي أقيم بجدة. -A +A «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ احتفل الشاب فيصل بن عبدالله عمر النهدي بزفافه إلى ابنة سالم بن عمر بن عقيل النهدي، أمس، بحضور لفيف من الأقارب والشخصيات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمحبين، في إحدى قاعات الأفراح بجدة.< Previous PageNext Page >