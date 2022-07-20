العريس فيصل يتوسط الأهل والمحبين.
العريس فيصل يتوسط الأهل والمحبين.
والد العروس سالم النهدي مع ضيوف الحفل الذي أقيم بجدة.
والد العروس سالم النهدي مع ضيوف الحفل الذي أقيم بجدة.
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«عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@
احتفل الشاب فيصل بن عبدالله عمر النهدي بزفافه إلى ابنة سالم بن عمر بن عقيل النهدي، أمس، بحضور لفيف من الأقارب والشخصيات الرياضية والاجتماعية والثقافية والمحبين، في إحدى قاعات الأفراح بجدة.