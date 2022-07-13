استقبل آل الباروم والعامودي المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم نور عبدالله العمودي زوجة أحمد محمد الباروم (رحمه الله)،وصلي عليها بالمسجد الحرام، ودفنت بمقابر المعلاة بمكة المكرمة. والفقيدةوالدةمحمد، ومصطفى وشقيقاتهم.يذكر أن غدا (الخميس) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية بجوار مسجد العمودي.