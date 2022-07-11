فُجع الزميل عبداللطيف عبدالمانع الشبواني مهندس الحاسب الآلي في مؤسسة «عكاظ» بوفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الاثنين).

وتلقى الزميل الشبواني، التعازي من الزملاء والأصدقاء، كما نعى مدير مكاتب «عكاظ» في محافظات منطقة مكة المكرمة رئيس بعثة «عكاظ» في المشاعر المقدسة عبدالعزيز الربيعي، الفقيد، حيث باشر الزميل عبداللطيف مهماته ضمن البعثة لتغطية موسم الحج الحالي.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل عبداللطيف، داعية الله أن يغفر لوالده ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.