احتفل رجل الأعمال سعيد البسامي بزواج نجله عبدالإله من ابنة الدكتور فهد مسعود القحطاني، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بجدة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريسين. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق في حياته القادمة.