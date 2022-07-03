في بادرة عرفان لكل من خدم في المجال التربوي، أقام منسوبو متوسطة سعيد بن العاص بجدة (الخميس) حفلة تكريم لأربعة من منسوبيها بمناسبة تقاعدهم وهم: صالح الغامدي، محمد الغامدي، مستور القرشي، غرم الله الزهراني، بحضور زملائهم ومحبيهم.

وبهذه المناسبة ثمّن مدير المدرسة جهود وعطاء وإخلاص المحتفى بهم طوال السنوات الماضية، معتبرًا هذه المناسبة أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، لخدمة الوطن المعطاء.

من جانبه، أشاد زميلهم سعود الشمراني بعطاء المحتفى بهم مبدياً حزنه والجميع لفراقهم بعد نحو ١٢ عاما، مقدماً الشكر لمدير المدرسة على هذه البادرة غير المستغربة لمن بذل جهده وأفنى شبابه لبناء مجتمعه.

وفي ختام المناسبة، قُدّمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور مع المحتفى بهم.