بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر وإخوانه وأسرتهم في وفاة فقيدهم الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن صقر، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبرت أسرة بن صقر عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.