احتفل الأمير فيصل بن بندر بن سعود بزواجه من ابنة عبدالله بن عثمان الجاسر، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ولفيف من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.