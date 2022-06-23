فيصل بن بندر بن سعود يحتفل بزواجه الناس الخميس 23 يونيو 2022 01:30 «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ 125 مشاهدة العريس بين والد العروس وأشقائه. (تصوير: محمد عوض) .. ومع والده والعميد سلمان الجاسر. العريس بين والد العروس وأشقائه. (تصوير: محمد عوض) .. ومع والده والعميد سلمان الجاسر. -A +A «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ احتفل الأمير فيصل بن بندر بن سعود بزواجه من ابنة عبدالله بن عثمان الجاسر، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ولفيف من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.< Previous PageNext Page >