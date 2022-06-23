أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الصلاة على والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.كما أدى الصلاة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.