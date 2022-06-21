واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الإثنين)، عبدالله وعبدالعزيز الجميح، وأسرتهما، في وفاة والدتهما نورة محمد عمر المقرن، رحمها الله.ودعا الأمير خالد الفيصل في اتصال هاتفي مع عبدالله الجميح، الله عز وجل، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته.كما قدّم أمين مدينة جدة صالح بن علي التركي، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، التعازي لأسرة الفقيدة.يذكر أن أمس (الإثنين) آخر أيام العزاء.