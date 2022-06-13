تلقت أسرة آل القاضي التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة موسى بن محمد بن موسى القاضي الذي وافته المنية إثر مرض لم يمهله طويلاً، ودفن في مقابر المعلاة عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.والفقيد والد كل من محمد، العميد عبدالله، العقيد ماجد، تركي، ووالد زوجة الزميل محمد رشيد مراسل إذاعة الرياض في محافظة العُلا، ووالد زوجة إبراهيم بن عبدالله القاضي مدير إدارة تعليم محافظة العُلا سابقاً، وابن شقيقة إبراهيم فاضل مدير مدرسة ذات الصواري سابقاً. ويتقبلون العزاء في برحة مسجد التقوى بحي النسيم.