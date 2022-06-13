غيب الموت الزميل المصور وجدي حلواني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الإثنين)، إثر حادث مروري أليم.

وقد أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفن مقابر المعلاة بالعاصمة المقدسة.

ويعد وجدي -رحمه الله- من المصورين المشهود لهم بكفاءة العمل والمهنية طوال مسيرته في مجال الصحافة إبان عمله في صحيفتي البلاد والوطن.

يذكر للفقيد توثيقه وفاة الفنان طلال مداح على مسرح المفتاحة ومتابعته تمساح الأربعين؛ فهو أول من أكد وجود التمساح في بحيرة الأربعين.

«عكاظ» تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الزميل وجدي حلواني، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.