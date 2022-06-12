تلقى المستشار عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله آل الشيخ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة والده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في برقية بعث بها لأسرة الفقيد، عن عميق حزنه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تلقى آل الشيخ، برقية مواساة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعرب فيها لأسرة آل الشيخ عن عميق حزنه، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بدوره، عبر آل الشيخ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمواساتهما مؤكدا أن اللفتة الكريمة ليست مستغربة من القيادة الرشيدة، كما قدم شكره لكل من قدم العزاء سواء كان حضوراً، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو عبر البرقيات.