حصلت نجلة الإعلامي والكاتب السعودي عضو مجلس الشورى السابق محمد رضا نصرالله، الدكتورة أوراد على البورد الكندي في الجراحة العامة من جامعة البرتا بادمنتون احدى كبريات الجامعات الكندية.وسبق أن تخرج من جامعة البرتا بادمنتون وزير الصحة السابق جراح التوائم العالمي الشهير، الدكتور عبدالله الربيعة، الذي يشغل حالياً منصب المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.كما حصلت الدكتورة أوراد على درجة الماجستير في تخصص الخلايا الجذعية من نفس الجامعة.تهانينا للدكتورة أوراد وعقبال الدرجات العلمية الأعلى.