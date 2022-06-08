العريسان فهد وسلطان مع بعض أقاربهما. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
العريسان فهد وسلطان مع بعض أقاربهما. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
.. ومع ذويهما في الحفل.
.. ومع ذويهما في الحفل.
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
احتفل عبدالله بن حمد البلادي بزواج نجليه فهد وسلطان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.