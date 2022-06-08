البلادي يزف فهد وسلطان لعش الزوجية الناس الأربعاء 08 يونيو 2022 21:14 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 0 مشاهدة العريسان فهد وسلطان مع بعض أقاربهما. (تصوير: عبدالسلام السلمي) .. ومع ذويهما في الحفل. العريسان فهد وسلطان مع بعض أقاربهما. (تصوير: عبدالسلام السلمي) .. ومع ذويهما في الحفل. -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل عبدالله بن حمد البلادي بزواج نجليه فهد وسلطان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.< Previous PageNext Page >