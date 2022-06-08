احتفل عبدالله بن حمد البلادي بزواج نجليه فهد وسلطان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.