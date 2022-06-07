كرم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الإثنين)، الطالبة إعتزاز سعد النفيعي، من مدارس تبوك العالمية، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، التي أقيمت أخيرا في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.

وهنأ الطالبة إعتزاز النفيعي على هذا الإنجاز، متمنياً لها مزيدا من التوفيق والسداد، منوهاً باهتمام القيادة ودعمها للمتفوقين والمتفوقات في كافة المجالات العلمية.

وقال: «أنا سعيد أن التقي بك والجميع فخور بما تم تحقيقه من إنجاز مثنياً على جهود أسرتها ومدرستها ومعلمات الطالبة الذين سخروا لها البيئة المناسبة لإبراز تفوقها ودعم موهبتها على مستوى المملكة والعالم أجمع، متمنياً لها ولكافة أبناء وبنات المنطقة التوفيق والسداد».

وقدم قلمه الخاص هدية للطالبة إعتزاز.

من جهتها قدمت مديرة مدارس تبوك العالمية مرام العطوي، التهنئة لأمير المنطقة على هذا المنجز العالمي الذي يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة منه، كما يأتي امتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات التعليم العام في كافة مناطق المملكة.