أقامت جمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد بالرياض حفلها التثقيفي الرسمي أمس؛ بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وكان الحفل برعاية الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ومدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسن الشهراني، حيث كان برنامج الحفل عبارة عن معرض يخص جميع العيادات الطبية المتعلقة مباشرة بتشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد بالشراكة مع مدينة الملك سعود الطبية والإدارة التنفيذية للتميز بصحة المجتمع بتجمع الرياض الصحي الأول، وبرنامج حفل طبي وثقافي مع أهم أطباء التصلب العصبي المتعدد المتخصصين من مدينة الملك عبدالعزيز للشؤون الصحية، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك عبدالله الجامعي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك سعود الطبية وقصصه نجاح من أصدقاء التصلب وعرض خطة الجمعية الإستراتيجية لعام 2033 وبمشاركة الجمعية السعودية للفن التشكيلي لأهميتها بالعلاج بالفن وورش عمل بعنوان الإيجابية والتعايش والدعم النفسي، ومناقشات طبية بين الأطباء ومرضى التصلب وعرض برامج الجمعية برنامج الممارسين الصحية وبرنامج مجموعات الدعم والبرنامج التثقيفي والملتقى الطبي.