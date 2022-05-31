كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، بمناسبة انتهاء فترة عمله، كما بارك سموه تكليف عمر بن محمد النعمي، مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.وأعرب سموه عن شكره للدوسري، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ النعمي على الثقة بتكليفه، متمنياً للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهته، عبّر الدوسري عن شكره لأمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة تكليفه، فيما أكد النعمي عزمه مواصلة العمل وبذل قصارى الجهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.