انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله آل الشيخ، وصُلي عليه بعد عصر أمس (الخميس) بالمسجد الحرام، ودفن في مقابر المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد والد الكاتب والمستشار بوزارة السياحة سابقا عبدالله آل الشيخ.ويتقبل العزاء بدءا من عصر اليوم(الجمعة) في منزل عبدالله آل الشيخ بحي القدس في الرياض. «عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».