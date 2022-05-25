استقبل آل باعشن المعزين والمواسين في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبود باعشن الذي وافته المنية أمس الأول (الإثنين)، وصلي عليه بمسجد الجفالي ودفن بمقبرة أمنا حواء بجدة.وتقدم المعزين الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد، والأمير نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.والفقيد شقيق: أبو بكر، وإبراهيم، وأحمد.يذكر أن اليوم (الأربعاء) ثاني العزاء بمنزل خال الفقيد أحمد بن عبدالقادر باعشن، وللنساء بمنزل إبراهيم باعشن.