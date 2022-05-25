العريس مع والده وعدد من الأمراء. (تصوير: محمد عوض)
العريس
الأمير مقرن بن عبدالعزيز متوسطاً العريس ووالده.
الأمير بندر بن سعود والعريس.
الأمير متعب بن عبدالله بين الأمير سلمان بن سعود ونجله عبدالعزيز.
الأمراء سلمان بن سعود، ويوسف بن سعود، وعبدالعزيز بن سلمان.
الأمير سلمان بن سعود والأمير خالد بن طلال.
احتفل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز بزواجه من كريمة سلطان بن سعود العصيمي في حفل أقيم بالرياض، وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة.