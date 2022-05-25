احتفل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز بزواجه من كريمة سلطان بن سعود العصيمي في حفل أقيم بالرياض، وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة.