انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرحمن بن سليمان النانيه، اليوم (الجمعة)، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الرويس بجدة عقب الصلاة عليه ظهر غد (السبت)، ويتقبل العزاء للرجال بمنزله الكائن بأبحر الجنوبية شرق كلية علوم البحار، وللنساء في شارع فلسطين المتفرع من شارع جبل لبنان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.