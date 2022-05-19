تمكّن فريق الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الاكمو)، من إنقاذ حياة مريض شاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني من سمنة مفرطة وفشل حاد في الجهاز التنفسي، ما استدعى وضعه على جهاز (الاكمو) وذلك للعمل كرئة اصطناعية خارج الجسم.

وتعتبر هذه الحالة من أندر الحالات على مستوى العالم، وذلك لمعدل السمنة المرتفع الذي كان يعاني منه المريض، حيث إن وزنه يزيد على (200 كجم) ومؤشر كتلة الجسم أكثر من التسعين. وأشرف على حالة المريض فريق (الاكمو) بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري العناية الحرجة والأكسجة الغشائية الخارجية (الاكمو) بالمستشفى البروفيسور بكلية الطب بجامعة الملك خالد علي البشابشي، واستشاري العناية المركزة الدكتور عبدالرحمن عسيري، واستشاري العناية المركزة الدكتور حسام حيدر، وبمشاركة فريق (الاكمو) بالمستشفى من أخصائيات (الاكمو) وأخصائيي العلاج التنفسي.

وقد تماثل المريض للشفاء، وتم فصل جهاز (الاكمو)، وخروجه للمنزل بصحة جيدة. يُذكر أن خدمات (الاكمو) تعمل في مستشفى عسير المركزي منذ عام 2017 مع وجود فريق استجابة سريعة مناوب على مدى 24 ساعة لخدمة جميع مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة، كما يتم أيضاً تغطية بعض الحالات الطارئة خارج منطقة عسير في حال تم الاحتياج، حيث يتم الذهاب للحالات في أماكنها وتركيب جهاز (الاكمو) ومن ثم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي، وفق آلية التنسيق المتبعة في مثل هذه الحالات.