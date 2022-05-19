كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه، اللواء ركن ضاوي بن جابر غزواني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، وبارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز تعيين اللواء الركن صالح بن مصلح القرني خلفًا له.وأعرب أمير نجران عن شكره للواء ركن الغزواني على ما قدمه خلال عمله، وأمنياته للواء ركن القرني بالتوفيق في مهمته الجديدة.من جهتهما، عبر اللواء الغزواني واللواء القرني عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة نجران، متمنين التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهمات والواجبات المناطة بهم.