كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه أمس (الأربعاء)، عددا من الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الرقمي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الأمنية بإمارة القصيم فهد العبدالقادر.وأكد أمير منطقة القصيم أن أبناء الوطن لهم دور كبير في الدفاع والذود عن وطنهم بالكلمة والتدوين بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الوطن أصبح من خلال الكلمة والتغريدة والحفاظ على القيم الأخلاقية والسلوك المتزن، داعيًا إلى تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتكريم المستحقين على جهودهم سواءً بالحفاظ على قيم البلاد والحرص على الوطن والدفاع عنه.