استقبل آل العمودي والمسعود التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهم عفاف علي موسى، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء وصلي عليها بمسجد اللامي ودفنت في مقبرة الرويس.والفقيدة والدة الدكتور عمرو، والدكتورة نجلاء، والدكتورة لينا.يذكر أن غدا (الخميس) ثاني أيام العزاء بمنزل زوج ابنتها الدكتور إبراهيم مسعود في حي الأندلس بشارع حائل.