أعلنت شركة المرعى للتجارة افتتاح معرض تركي للذبائح المقام بالرياض حي الياسمين.

يقدم المعرض 90% من المنتجات المحلية المتنوعة منها لحم الغنم والحاشي والعجل، والطيور والدواجن، وكذلك الفواكه، والخضار، والتمور، إضافة الى طرح أصناف جديدة من أهمها «الستيكات» المستوردة، لتلبية كافة الطلبات ودمج الثقافات السعودية بثقافات أجنبية متعددة.

يوفر المعرض أيضاً منتجات جديدة لمحبي التنزه، وهي الملحقات المهمة لهم كالحطب والفحم بأنواعه، ويقدم الحقيبة المميزة التي تحتوي على أنواع وأحجام مختلفة من السكاكين الجاذبة، ويوفر الشواية الفورية لتسهيل عملية الشواء، إضافة إلى الصوصات والأجبان منها جبن شرائح، وجبن موزاريلا، وصوص جبن شيدر.

تؤكد الشركة أن منتجاتها من اللحوم الطازجة التي تتنوع مصادر تغذيتها بين الأعلاف الخشنة والمركزة ويتم إعطاؤها فيتامينات ومضادات حيوية وتطعيمات مخصصة لكل نوع من أنواع الماشية.

وأضافت الشركة أن التجهيز والتقطيع والتغليف والبيع يتم من قبل أفضل كوادر النساء السعوديات الشغوفات، يعملن بدوام من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 فجراً.

ويعتبر معرض تركي للذبائح من أوائل مشجعي العنصر النسائي على العمل في هذا المجال وهو المعرض الأول على صعيد المملكة، ويعمل حالياً أكثر من 50 موظفة سعودية بين المعرض وصالة التجهيز، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الموظفات إلى 80 موظفة على المدى القريب.