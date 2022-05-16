احتفل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بزواج نجله الأمير محمد من ابنة الأمير الدكتور سعود بن سعد بن محمد، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض. وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.