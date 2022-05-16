الأمير سعد بن سعود ووالد العريس.
والد العروس والأمير سلطان بن سعود.
العريس مع الأمير متعب الثنيان.
الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير حسام بن سعود. (تصوير: محمد عوض)
الأمير محمد بن حسام مع الأمير سعود بن عبدالله.
الأمير فهد بن مساعد والأمير مصعب بن سعود.
العريس الأمير محمد بن حسام.
العريس والأمير عبدالله بن سلطان.
الأمير فيصل بن خالد مهنئا والد العريس.
الأمير سعود بن نهار والأمير مشعل بن متعب.
احتفل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بزواج نجله الأمير محمد من ابنة الأمير الدكتور سعود بن سعد بن محمد، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض. وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.