أحمد الراجحي والعريس.
الأمير محمد بن تركي وأحمد المقيرن.
الأمير سلطان بن تركي بن محمد متوسطا العريس ونواف المقيرن.
الأمير منصور بن محمد، والعريس، وشقيقه.
العريس سليمان المقيرن.
الأمير خالد بن سعود الفيصل وسليمان المقيرن.
خالد المقيرن مستقبلاً الأمير منصور بن متعب وماجد الحقيل. (تصوير: محمد عوض)
الأمير فهد بن تركي والأمير نواف بن محمد في الحفلة.
الأمير فهد بن خالد مع نواف المقيرن.
الأمير فهد بن خالد مهنئاً العريس.
الأمير عبدالعزيز بن أحمد مقدماً التهاني.
احتفل الشاب سليمان بن ناصر المقيرن بزواجه من ابنة عبدالرحمن عبدالله المهاوش في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض. وحضر الحفل عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.