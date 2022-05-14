احتفل الشاب سليمان بن ناصر المقيرن بزواجه من ابنة عبدالرحمن عبدالله المهاوش في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض. وحضر الحفل عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.