أحمد الراجحي والعريس.
أحمد الراجحي والعريس.
الأمير محمد بن تركي وأحمد المقيرن.
الأمير محمد بن تركي وأحمد المقيرن.
الأمير سلطان بن تركي بن محمد متوسطا العريس ونواف المقيرن.
الأمير سلطان بن تركي بن محمد متوسطا العريس ونواف المقيرن.
الأمير منصور بن محمد، والعريس، وشقيقه.
الأمير منصور بن محمد، والعريس، وشقيقه.
العريس سليمان المقيرن.
العريس سليمان المقيرن.
الأمير خالد بن سعود الفيصل وسليمان المقيرن.
الأمير خالد بن سعود الفيصل وسليمان المقيرن.
خالد المقيرن مستقبلاً الأمير منصور بن متعب وماجد الحقيل. (تصوير: محمد عوض)
خالد المقيرن مستقبلاً الأمير منصور بن متعب وماجد الحقيل. (تصوير: محمد عوض)
الأمير فهد بن تركي والأمير نواف بن محمد في الحفلة.
الأمير فهد بن تركي والأمير نواف بن محمد في الحفلة.
الأمير فهد بن خالد مع نواف المقيرن.
الأمير فهد بن خالد مع نواف المقيرن.
الأمير فهد بن خالد مهنئاً العريس.
الأمير فهد بن خالد مهنئاً العريس.
الأمير عبدالعزيز بن أحمد مقدماً التهاني.
الأمير عبدالعزيز بن أحمد مقدماً التهاني.
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«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
احتفل الشاب سليمان بن ناصر المقيرن بزواجه من ابنة عبدالرحمن عبدالله المهاوش في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض. وحضر الحفل عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.

وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.