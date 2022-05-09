أقامت المديرية العامة للدفاع المدني حفل معايدة لمنسوبيها بمقر المديرية بالرياض، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.ونقل الفريق العمرو تهاني وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز لمنسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك.وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ودعا الفريق العمرو في الختام الله -عزَّ وجلَّ- أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات.