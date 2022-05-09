أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الأحد) حفلة المعايدة السنوية التي نظمتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بديوان الوزارة في مدينة الرياض، بحضور الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والموظفين كافة، حيث تبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.