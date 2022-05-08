بمتابعة واهتمام من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، أقام فريق من محترفي الغوص بمركز المرجان الأزرق مسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي في الغوص الترفيهي. وتقوم المسابقة على التحدي بين الغواصين للوصول إلى أرقام مزروعة تحت الماء، وكل رقم يرمز لجائزة تم تحديدها مسبقا وهي عبارة عن أدوات للغوص. وتهدف المسابقة إلى تنشيط رياضة الغوص الترفيهي التي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تستهدف دعم الغواصين، وتشجيعهم على الاستمرارية في ممارسة هذه الرياضة وتطوير قدراتهم وخلق الإثارة، وتحقيق المتعة. جدير بالذكر أن رياضة الغوص في المملكة ازدهرت حديثاً بشكل كبير على شواطئ وسواحل المملكة الشرقية والغربية حيث استكشاف الحياة البحرية، والشعاب المرجانية، خصوصاً في الساحل الغربي؛ حيث حرارة المياه تكون معتدلة تقريبا طوال العام.