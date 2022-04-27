تلقى المحرر بالزميلة (المدينة) ووكيل ابتدائية عكاظ الزميل طالب الذبياني وأشقاؤه عبدالله وخاتم عمدة العسيلة وخلف معلم، التعازي في وفاة والدهم علي بن خلف الذبياني، الذي وافته المنية اليوم «الأربعاء» وتمت الصلاة عليه ظهرًا بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.

وتوافدت أعداد كبيرة من المعزين من الإعلاميين والتربويين وشيوخ القبائل إلى مقر العزاء لتقديم واجب العزاء والمواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

من جانبه عبر الزميل الذبياني عن بالغ شكره وتقديره لكل من حضر وقدم واجب العزاء، سائلًا الله العلي القدير ألا يري الجميع أي مكروه في عزيز لديهم.