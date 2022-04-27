قدم محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، واجب العزاء لأسرتي الملا وآل درويش في وفاة زهير علي سلمان الملا وزوجته وابنه وابنته، وذلك في مجلس العزاء بصفوى.ونقل الخريف تعازي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.وعبّر محافظ القطيف عن خالص التعازي والمواساة لآل الملا، داعيًا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.