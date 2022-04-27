شيعت جموع غفيرة من المواطنين، أمس (الثلاثاء)، ضحايا فاجعة صفوى في محافظة القطيف بمقبرة صفوى، بعد مضي 6 أيام على الحادثة.وشهدت مقبرة صفوى توافد ذوي وأقارب الضحايا الـ4، لمواراة جثامينهم. يذكر أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، وهزت أوساط أهالي صفوى، إذ بدأت بإشكالية صغيرة وذلك بعدما دخل الجاني (ابنهم) في شجار مع عائلته، ليتطور الشجار بعد ذلك ويحاصر أربعة منهم في إحدى الغرف، ليقوم بعدها بسكب البنزين داخل غرفتهم من خلال الباب، ويقوم بعدها بإشعال النار، مما تسبب في الحريق الذي أدى لوفاة الأربعة (الأب والأم والابن والابنة).وكانت شرطة المنطقة أعلنت، في بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص من أسرته في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.