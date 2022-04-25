كرم القنصل العام لبريطانيا بجدة سيف آشر، الزميل الإعلامي نزار العلي، وذلك نظير جهوده الإعلامية المتواصلة لفعاليات القنصلية البريطانية وعلى الساحة الإعلامية. التكريم أقيم في مقر القنصلية العامة البريطانية بجدة.

من جهته شكر نزار العلي القنصل سيف آشر على هذه اللفتة الكريمة والتي تحفز الإعلامي للمضي قدماً نحو مزيد من التقارير التلفزيونية والمقالات والأخبار الصحفية، كما أنها داعم معنوي لمسيرة الإعلامي في مشواره، وأهدى العلي هذا التكريم لوالده ووالدته وزوجته وأبنائه وبناته وأشقائه وشقيقاته وكل أصدقائه وصديقاته ومتابعيه، شاكراً لهم دعمهم المستمر.