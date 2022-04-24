نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، احتفالاً بمناسبة يوم اليتيم العربي، بحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه وبمشاركة مجموعة من الأيتام في دور الإيواء والمحتضنين لدى الأسر الكافلة بالمنطقة ومحافظاتها. وفي ختام الحفل، كرم الدكتور الحربي الأسر الكافلة للأيتام نظير جهودهم المميزة، موضحاً أهمية الدور الذي يؤدونه والأجر العظيم الذي ينتظرهم بكفالتهم للأيتام، مبيناً اهتمام الدولة؛ ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا من حيث الرعاية وتعزيز الجهود الهادفة إلى تمكينهم، إلى جانب تعزيز جودة الحياة للمشمولين بالرعاية ودمجهم بالمجتمع وحفظ حقوقهم كما كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف.