كرم مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة النشر عبدالله الحسون ونائب رئيس التحرير فيصل الخماش، شركة المصافي العربية السعودية، تسلمته مسؤولة الشؤون الإدارية والمالية نسرين سعود منقل نيابة عن رئيس مجلس الإدارة إياد محمد مشيخ، في الحفل الذي أقيم بفندق بارك حياة في جدة، وذلك نظير مشاركتهم في حفل إفطار «عكاظ» السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.وعبر مشيخ عن شكره واعتزازه لـ «عكاظ» التي أتاحت لهم المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية ورسم الابتسامة على شفاه ذوي الاحتياجات والأيتام.