استقبل آل هاشم والمرواني التعازي والمواساة من الأقارب والزملاء في وفاة فاطمة علي المرواني، التي وافتها المنية أمس الأول (الأحد)، وصلي عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودفنت في مقابر المعلاة. والفقيدة والدة الكاتب عابد، وإبراهيم، وهاشم. وجدة محرر النشر الإلكتروني الزميل أيمن، وهاشم. وعمة نائب مدير مكتب وكالة الانباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة محمد والزميل أبوبكر العواجي.ويتقبل العزاء بمنزل ابنها عابد في حي الحرمين، بجوار مسجد الرامي بجدة.